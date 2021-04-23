В Псковской области растет количество случаев укуса клещей

Обработка территории - лучшая профилактика от клещей

Первые весенние вылазки голодных клещей уже дали о себе знать. В начале апреля был зафиксирован случай укуса клещом ребенка в Дедовичском районе. За неделю с 14 по 20 апреля от укусов клещей пострадали 37 человек, в том числе еще 8 детей. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

«По состоянию на 21 апреля количество обращений по поводу присасывания клещей снизилось на 81,3%. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество обратившихся снизилось на 79 %, из них количество обратившихся детей снизилось на 84,7 %», - отметили в ведомстве.