Лазерное шоу в Псковском кремле переносится почти на полгода

Лазерное шоу в кремле переносится на осень

Лазерное шоу, которое так ждали псковичи в эти выходные, переносится на осень, сообщает Официальный Telegram-канал Псковской области. Мероприятие было приурочено к 800-летию Александра Невского, шоу планировалось провести на территории Довмонтова города Псковского кремля.

Однако в связи со сложной эпидобстановкой власти приняли межведомственное решение о переносе шоу. Предварительно – 12 сентября.

«Мы сожалеем о том, что принято такое решение, и приносим свои извинения. Мы раздали 5400 билетов, было запланировано проведение трех шоу в день с 23 по 25 апреля. К сожалению, вынуждены перенести мероприятие на осень, когда длина светового дня позволит его провести. Все билеты будут действительны», - пояснила Ольга Тимофеева, председатель комитета по культуре Псковской области.