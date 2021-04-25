О задержке социальных выплат Президента сообщил губернатор Псковской области

.

Социальные выплаты, озвученные президентом России Владимиром Путиным, должны поступить в регионы. Когда это произойдет в Псковской области, сообщил глава региона в еженедельном видеообращении на своей странице в Instagram.

Порядок получения псковичам социальной поддержки станет известен после опубликования официальных документов. На данный момент в Правительстве занимаются подготовкой всех необходимых нормативно-провавых актов.

«Суммы существенные, и для многих имеют принципиальное значение, но нужно немного подождать. Как только появится информация по этому вопросу – обязательно сделаю отдельный пост», - отметил Михаил Ведерников.

По итогу выплаты в размере 10 тысяч рублей должны получить родители школьников, будущие мамы в трудном материальном положении и неполные семьи с детьми от 8 до 16 лет.