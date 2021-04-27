Главное дерево страны: печорский дуб участвует в национальном конкурсе

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Дуб «Печорский патриарх» представит Псковскую область в национальном конкурсе «Российское дерево года – 2021». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.

Открытое голосование в конкурсе «Российское дерево года – 2021» продлится с 1 мая по 1 августа на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы». Победителя конкурса объявят до 10 августа.

В случае победы организаторы конкурса обязуются провести полноценное обследование и комплекс оздоровительных мероприятий главному дереву страны. Экспертизу будут проводить сертифицированные специалисты Центра древесных экспертиз «Здоровый лес».

Псковичи смогут проголосовать за дуб, произрастающий в Печорском районе, под номером 18.

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Сегодня «Печорский патриарх» является «местным жителем» Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря уже на протяжении, предположительно, 700 лет. Печорский дуб произрастает на Святой горке монастыря и является главным свидетелем создания величественного памятника культуры нашего региона.

Кроме того, прошлым летом «Печорский патриарх» стал свидетелем прекрасного. Ручная косуля Пчелка родила двух очаровательных телят на Святой горке Псково-Печерского монастыря.