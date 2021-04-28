Псковичам предлагают получить саженцы в обмен на макулатуру

Фото: «Круг жизни»

Завтра, 29 апреля, псковичи могут получить различные саженцы в обмен на макулатуру, сообщили в группе «Круг жизни» в социальной сети «ВКонтакте».

Социально-экологический проект «Круг жизни» предлагает псковичам обменять макулатуру на саженцы и посадить деревья. Акция состоится завтра с 11 до 15 часов по адресу: улица Труда 50. Подробнее об акции можно узнать по ссылке.

«Кот Пушок уже радуется саженцам. Псковичи, успейте получить радость и Вы», – поделилось руководство «Круга жизни».

Кроме того, завтра состоится первая благотворительная посадка саженцев в Псковской области, которую проведут представители данного проекта. Местом высадки кустарников была выбрана территория у Красногородской школы-интерната.