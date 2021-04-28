Михаил Ведерников получил выплатить пособия псковичам до 5 мая

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников распорядился выплатить жителям Псковской области ряд социальных выплат до начала майских праздников. Об этом сообщил Официальный Telegram-канал Псковской области.

Порядок коснется ежемесячных выплат: на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, на ребенка военнослужащего, в связи с рождением первого ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет и единовременного пособия при рождение ребенка неработающим гражданам.

Также гражданам выплатят: региональную социальную доплату к пенсии, соцподдержку гражданам, подвергшимся радиации, компенсацию взносов на капремонт отдельным категориям граждан.

Однако определенный губернатором срок не коснется ежемесячной выплаты на третьего ребенка или последующих детей и ежемесячного пособия на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан. Их направить власти обязуются 5 мая.