Заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом псковичи смогут посмотреть в прямом эфире

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Сегодня, 29 апреля, в 16:00 состоится очередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Псковской области. Традиционно ПАИ проведет онлайн-трансляцию мероприятия на своём сайте, YouTube-канале и в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

На повестке заседания отчет о контроле эпидемиологической ситуации и обсуждение коронавирусных ограничений.

Впереди ожидаются непрерывные майские праздники. На оперштабе будут озвучены задачи по работе пунктов вакцинации в Псковской области в это время. Также председатель оперштаба Михаил Ведерников поднимет вопрос о работе дежурных групп в псковских школах и детсадах в праздники.