Псковичи смогут добраться до Симферополя на самолёте за три часа

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В Псковской области начнет работать авиакомпания S7, с помощью современных самолётов с 30 апреля горожане смогут долететь до Симферополя всего за три часа и 20 минут. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Мы продолжаем развивать авиасообщение в Псковской области, и Крым для нас - важнейшее направление», - Борис Елкин напомнил о том, что в прошлом году такое направление уже было запущено и пользовалось достаточным спросом среди псковичей.

Самолёты будут летать в Крым до 28 сентября по вторникам и пятницам. Отправление из Пскова – в 15:35, а из Симферополя – в 11:30. Стоимость билетов начинается от 2 600 рублей и доходит немногим больше 8 тысяч рублей.