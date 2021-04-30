Высокий индекс несъедаемости в Псковских школах стал причиной отказа от сосисок и квашеной капусты

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В Псковских школах пришли к решению отказаться от подачи учащимся сосисок и квашеной капусты в связи с высокими показателями индекса несъедаемости. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАи сообщила начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко.

Несмотря на согласованность блюд с Роспотребнадзором, дети часто отказываются их кушать. Свой отказ дети не объясняют, но Анны Кузыченко признается, директора школ порой самостоятельно дежурят в столовых и расспрашивают учащихся, понравился ли им прием пищи. Как шутят в администрациях школ, директора за последний год стали почти как руководители ресторанов.

«В основном, жалобы детей касаются даже не качества еды, а того, что она холодная - помещения столовых большие, окон много, но эта ситуация решается. Где-то поставщик увеличил штат, чтобы расставлять тарелки перед самым приходом детей, где-то закупили устройств для подогрева», - рассказала Анна Кузыченко.

В Пскове на данный момент все школы переведены на аутсоср, простыми словами, еду для школьников привозят. Только одна Псковская школа-интернат имеет штат собственных поваров, чем вызывают много зависти остальными школами.

Однако, по словам Анны Кузыченко многие Псковские школы просто не имеют возможность разместить полноценные столы раздачи нового образца. Такие столовые должны иметь линию раздачи, где могла бы подогреваться еда, а дети имели возможность выбрать себе блюда по желанию, как в кафе.