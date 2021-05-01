Ещё у 31 студента из Индии оказался положительный тест на коронавирус

.

Сегодня, 1 мая, стало известно о положительных тестах на коронавирус ещё у 31-го студента, прибывшего из Индии. Об этом сообщил губернатор в своём Instagram-аккаунте.

Недавно из Индии в Псков прибыли 67 студентов с отрецательными тестами. По приезду у 11-ти человек тесты подтвердили COVID-19. Всего положительный тест показали уже 42 из 67.

Все заболевшие изолированны от остальных студентов и находятся в Псковском отделении областной инфекционной больницы. По словам врачей, у всех болезнь протекает в лёгкой форме.