Печерянин изобрёл теплицу с печным подогревом

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Иван Лермонтов из деревни Брод Печорского района изобрёл теплицу с печным подогревом. Изобретением он поделился с журналистами ПАИ.

«У меня раньше всё вырастает. С вечера кладу охапку дров, они медленно ночью тлеют, и таким путем я спасаю от заморозков мою любимую рассаду. Я деревенский, папаша меня приучил к работе в деревне, как что выращивать. Эти яблоньки он сажал, теперь я сам прививаю», - рассказал Иван Лермонтов, добавив, что ему даже удалось вывести новый сорт черешни, скрестив жёлтую и красную.

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На счету печорского изобретателя не только успехи в садовом деле. Лермонтов соорудил самодельный трактор. Ежегодно им он пашет собственный огород. Им сделал дорожки, которые укрепил металлическим каркасом. А ещё он изобрел уникальный водопровод, который утеплён подземной трассой, которая никогда не замерзнет.

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Ко всему прочему, Иван Лермонтов является самым старейшим жителем деревни.