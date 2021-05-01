Псковские храмы опубликовали расписание пасхальных служб

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На пасхальную неделю пройдет ряд богослужений в Псковских храмах. Расписание служб опубликовал Псково-Печерский монастырь в своем Instagram-аккаунте.

Сегодня, 1 мая, на паперти Михайловского храма с 13:00 до 19:00 прошло освящение куличей и пасок.

Святые врата закрылись в 19:00 и откроются в 22:00.

2 мая

Пасхальная полунощница в 23-15.

По окончании: Утреня и Божественная литургия.

- в Михайловском соборе;

- в Сретенском храме;

- в Успенском храме.

Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00.

Вечером: Богослужение в Михайловском храме в 18:00. Светлая седмица. Сплошная.

3 мая

Утром: Божественная литургия в Михайловском храме в в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40.

Вечером: Богослужение в Михайловском храме в 18-00.

4 мая

Утром: Ранняя литургия в Сретенском храме в 7-00. Исповедь в 6-30. Часы в 6-40.Поздняя литургия в Михайловском храме в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40.

По окончании: Крестный ход вокруг Михайловского храма.

Вечером: Богослужение в Михайловском храме в 18-00.

5 мая

Пором: Божественная литургия в Михайловском храме в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40. Вечером: Богослужение с полиелеем в Михайловском храме в 18-00.

6 мая

Утром: Ранняя литургия в Сретенском храме в 7-00. Исповедь в 6-30. Часы в 6-40.Поздняя литургия в Михайловском храме в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40. По окончании: Крестный ход вокруг Михайловского храма.

Вечером: Богослужение в Михайловском храме в 18-00.

7 мая

Утром: Божественная литургия в Михайловском храме в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40. По окончании: Крестный ход на кладезь - малое освящение воды.Вечером: Богослужение с полиелеем в Михайловском храме в 18-00.

8 мая

Утром: Ранняя Божественная литургия в Сретенском храме в 7-00. Исповедь в 6-30. Часы в 6-40. По окончании: раздача Артоса.

Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40. По окончании: раздача Артоса.

Вечером: Всенощное бдение в Михайловском храме в 18-00.