Псковские храмы опубликовали расписание пасхальных служб

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На пасхальную неделю пройдет ряд богослужений в Псковских храмах. Расписание служб опубликовал Псково-Печерский монастырь в своем Instagram-аккаунте.
Сегодня, 1 мая, на паперти Михайловского храма с 13:00 до 19:00 прошло освящение куличей и пасок.
Святые врата закрылись в 19:00 и откроются в 22:00.
Пасхальная полунощница в 23-15.
По окончании: Утреня и Божественная литургия.
- в Михайловском соборе;
- в Сретенском храме;
- в Успенском храме.
Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00.
Вечером: Богослужение в Михайловском храме в 18:00. Светлая седмица. Сплошная.
Утром: Божественная литургия в Михайловском храме в в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40.
Вечером: Богослужение в Михайловском храме в 18-00.
Утром: Ранняя литургия в Сретенском храме в 7-00. Исповедь в 6-30. Часы в 6-40.Поздняя литургия в Михайловском храме в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40.
По окончании: Крестный ход вокруг Михайловского храма.
Вечером: Богослужение в Михайловском храме в 18-00.
Пором: Божественная литургия в Михайловском храме в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40. Вечером: Богослужение с полиелеем в Михайловском храме в 18-00.
Утром: Ранняя литургия в Сретенском храме в 7-00. Исповедь в 6-30. Часы в 6-40.Поздняя литургия в Михайловском храме в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40. По окончании: Крестный ход вокруг Михайловского храма.
Вечером: Богослужение в Михайловском храме в 18-00.
Утром: Божественная литургия в Михайловском храме в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40. По окончании: Крестный ход на кладезь - малое освящение воды.Вечером: Богослужение с полиелеем в Михайловском храме в 18-00.
Утром: Ранняя Божественная литургия в Сретенском храме в 7-00. Исповедь в 6-30. Часы в 6-40. По окончании: раздача Артоса.
Поздняя Божественная литургия в Михайловском храме в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40. По окончании: раздача Артоса.
Вечером: Всенощное бдение в Михайловском храме в 18-00.