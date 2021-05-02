Артур Акавов претендует на пост главы объединённого спортивного учреждения

Фото из Instagram-аккаунта Артура Акавова

В последнем выпуске видеопроекта ПАИ «Псковский телеграм» соведущий Антон Сергеев озвучил информацию о боксере Артуре Акавове, который совсем недавно был назначен и.о. директора Ледового дворца Пскова, а теперь может возглавить объединённое спортивное учреждение в Пскове.

По словам Антона Сергеева, известный боктер, чемпион Европы по версии WBO и чемпион мира по версии WBF Акавов не планирует завершать и свою спортивную карьеру.

Видеопроект «Псковский телеграм» смотрите на YouTube-канале ПАИ.