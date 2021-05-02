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Высокая башня в Пскове принимает первых посетителей. С 1 мая она открылась для посещения, сообщил Псково-Изборский объединенный музей-заповедник в официальном Instagram-аккаунте.

Псковичи и гости региона могут увидеть Псков с новой стороны, рассказали сотрудники музея: "Насладитесь одними из интереснейших видов древнего Пскова!".

Попасть в Высокую башню можно с двух сторон. Со стороны кафе «903» и с улицы Леона Поземского, 46.

Башня для посетителей открыта каждый день с 10:00 до 20:00 ежедневно. Билет платный. Взрослым - 200 рублей, студентам - 100 рублей. Детям до 16 лет вход бесплатный.