Сбежавшего в 2020 году из больницы псковича продолжает искать полиция

В Псковской области полиция продолжает искать псковича, сбежавшего из областной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Геннадий Баранов 60-летний уроженец деревни Гверздонь Псковского района 1 июня 2020 году ушел из больницы. До настоящего момента его местоположение не известно.

Пропашего в последний раз видели в черной куртке, белых брюках и темных саналиях. На вид рост порядка 170-ти сантиметров, худощавого телосложения. Короткие волнистые тёмные волосы с сединой, глаза карие, есть усы.

Полиция обращает внимание, что на месте сгиба кисти правой руки выпирает кость из-за перенесенной травмы.

Если кому-то известно о местонахождении Геннадия Баранова, просьба сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.