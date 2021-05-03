В 10-ку популярных майских направлений вошёл маршрут Санкт-Петербург — Псков

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Автобусный туристический маршрут Санкт-Петербург-Псков вошёл в 10-ку самых популярных направлений на майские праздники. Сообщил аналитический центр сервиса путешествий.

Рейтинг самых популярных автобусных направлений на майские праздники собрал десятку популярных маршрутов: Москва — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Смоленск, Москва — Воронеж, Санкт-Петербург — Великий Новгород, Москва — Переславль-Залесский, Москва — Скопин, Санкт-Петербург — Псков, Москва — Рязань, Москва — Киржач.

Несмотря на то, что Псков входит в ряд популярных направлений, погода не благоволит туристам.