Псковичей просят сообщать об отключении электроэнергии

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Дождь и сильный порывистый ветр стал причиной отключения электроэнергии в ряде деревень Псковской области. Псковские энергетики введены в режим повышенной готовности, сообщают в филиале компании «Россети Северо-Запад».

Специалисты просят сообщать об отключении электроэнергии или о замеченном повреждении электросетей и энергообъектов по единому бесплатному круглосуточному номеру 8 800-220-0-220.

В сетевой компании напоминают, что приближаться к оборванным проводам ближе чем на 8 метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение нельзя.