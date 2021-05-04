До +10 градусов прогреется воздух в Псковской области

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Сегодня, 4 мая, ночью в Псковской области температура воздуха опустилась до -1 градуса. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в регионе ожидается облачная погода с небольшим дождём. Столбик термометра днём прогреется до +5...+10 градусов.

Ветер Северных направлений будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду. Атмосферное давление в очередной раз ниже нормы.

Вчера, 3 мая, в Псковскую область пришли сильные дожди.