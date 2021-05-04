51 новый случай заражения коронавирусом выявлен в Псковской области

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За прошедшие сутки еще 51 человек заразился коронавирусом в Псковской области, сообщил Губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией достигло 36 550 человек. С начала пандемии из медучреждений региона в связи с излечением от COVID-19 выписались 27 884 человека. За прошедшие сутки – 194.

Почти 354 тысячи жителей Псковской области сделали тест на коронавирус. За прошедшие сутки проведено 576 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

На сегодняшний день в регионе активными остаются пять очагов коронавируса: Новоржевская РЭС, Новоржевская средняя школа, ПсковГУ, кардиологическое отделение Псковской городской больницы и Вязьевская школа Дедовичского района. Все очаги находятся под контролем Роспотребнадзора.