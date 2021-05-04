Владимир Путин представил судей в Псковской области

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Президент России Владимир Путин назначил двух новых судей в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В Псковском областном суде назначили Елену Зайцеву, в Псковском городском - Анну Анцанс. Елена Зайцева ранее являлась заместителем председателя Псковского городского суда. Анна Анцанс приехала из Санкт-Петербурга, где была мировой судьёй на участке.

Соответствующие измненения предусмотрены Указом Президента от 01.05.2021 № 265 «О назначении судей федеральных судов и о представителе Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Ярославской области».