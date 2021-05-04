Жители Псковской области уже более суток остаются без электричества

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В некоторых районах Псковской области ливни и порывистый ветер вывели из строя электроэнергию уже более чем на сутки, сообщил «Комсомольской правде в Пскове» оператор электросетей.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями зафиксировано повреждение электрических сетей. Для ликвидации последствий отключения мобилизован персонал, организован выезд передвижных электростанций. Планируемое время включения электроэнергии - 12:00» - сообщили в компании.

К оперативному восстановлению электроснабжения в регионе имеется 110 аварийных бригад энергетиков и 149 единиц спецтехники. В случае необходимости резервное энергоснабжение социально значимых объектов готовы обеспечить 52 дизельных генератора общей мощностью 2,7 МВт.