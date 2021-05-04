Названы районы Псковской области с высоким распространением коронавируса

.
С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в Псковской области было проведено 353 688 исследований. За это время было выявлено 36 550 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, выявлены новые смерти. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.
В тройке лидеров по заболеваемости COVID-19 остаются Псковской, Островский и Невельский районы. В Пскове выявлено 13 209 случаев заражения коронавирусом, в Великих Луках – 6 191. Среди иногородних с 30 декабря 2020 года всего было выявлено 44 случая заражения COVID-19.
Статистика по районам:
Псковский район – 3030
Островский район – 1850
Невельский район – 1425
Порховский район – 1144
Новосокольнический район – 970
Опочецкий район – 905
Великолукский район – 820
Дедовичский район – 778
Печорский район – 705
Себежский район – 587
Плюсский район – 570
Гдовский район – 538
Палкинский район – 402
Новоржевский район – 381
Струго-Красненский район – 366
Пушкиногорский район - 340
Бежаницкий район - 339
Куньинский район – 334
Пустошкинский район – 333
Пыталовский район – 328
Дновский район - 306
Локнянский район - 246
Красногородский район – 211
Усвятский район – 198