Названы районы Псковской области с высоким распространением коронавируса

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С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в Псковской области было проведено 353 688 исследований. За это время было выявлено 36 550 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, выявлены новые смерти. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

В тройке лидеров по заболеваемости COVID-19 остаются Псковской, Островский и Невельский районы. В Пскове выявлено 13 209 случаев заражения коронавирусом, в Великих Луках – 6 191. Среди иногородних с 30 декабря 2020 года всего было выявлено 44 случая заражения COVID-19.

Статистика по районам:

Псковский район – 3030

Островский район – 1850

Невельский район – 1425

Порховский район – 1144

Новосокольнический район – 970

Опочецкий район – 905

Великолукский район – 820

Дедовичский район – 778

Печорский район – 705

Себежский район – 587

Плюсский район – 570

Гдовский район – 538

Палкинский район – 402

Новоржевский район – 381

Струго-Красненский район – 366

Пушкиногорский район - 340

Бежаницкий район - 339

Куньинский район – 334

Пустошкинский район – 333

Пыталовский район – 328

Дновский район - 306

Локнянский район - 246

Красногородский район – 211

Усвятский район – 198