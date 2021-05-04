Псковичей начнут штрафовать за одуванчики и ромашку на дачном участке

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Юрист предупредил дачников, которые не занимаются уничтожением сорных ростений,о возможном административном штрафе, пишет РИА Новости со ссылкой на юриста компании «Генезис» Татьяну Мацукову.

Под удар попали не только одуванчик лекарственный и ромашка пахучая, но и полевая мята. По данным закона, они являются опасными вредителями растений, сорняками и возбудителями болезней.

"Перечень сорных растений определен постановлением правительства РФ от 18.09.2020 № 1482. К числу сорных растений относятся, в частности, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов", - перечислила эксперт.

Наказание дачники могут получить за распространение семян, заражённых болезнями, в том числе и за бездействие. Когда хозяин участка не приминяет химикаты или просто не убирает сорные ростения механическим путем.

Нарушители предупреждаются или наказываются административным штрафом. Граждане могут получить взыскание в размере от 300 до 500 рублей; должностные лица - от 0,5 до 1 тысячи рублей; юрлица - от 5 до 10 тысяч рублей.

Ответственности можно и избежать, если нарушение несущественное. Считается, если правила нарушены формально, но вред крайне мал, административного штрафа не выписывается.