49 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Псковской области

За прошедшие сутки в Псковской области еще у 49 человек был выявлен COVID-19. Об этом сообщил Губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Общее количество зараженных коронавирусов в Псковской области составило 36 634 человек. За прошедшие сутки еще 201 житель региона вылечился от коронавируса. С начала пандемии новой коронавирусной инфекции от вируса таким образом выздоровели 28 282 человека.

Более 355 тысяч жителей Псковской области сделали тест на COVID-19.1 134 исследования на коронавирус были проведены в регионе за прошедшие сутки.

Кроме того, снят очаг в кардиологическом отделении Псковской городской больницы. Активными на сегодняшний день в регионе остаются еще четыре очага.