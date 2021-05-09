Фотовыставка о военной истории Пскова открылась на берегу реки Великой

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Набережная реки Великой приобразилась к празднику в честь 76-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне. Около винтовой лестницы Ольгинского моста открылась фотовыставка «История города Пскова в войну», подготовленная Театрально-концертной дирекцией Псковской области.

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Инсталляция представляет собой 12 стендов с историей Пскова периода оккупации и освобождения от захватчиков. Основа выставки - это уникальные подлинные фотографии этого времени. Они иллюстрируют то, какой ценой досталась победа Псковщине.

Псковичей и гостей города приглашают ознакомиться с выставкой и изучить страницы истории Псковской земли.