Псковский тиктокер снял видео с самой популярной девушкой русского YouTube

Скриншот с ролика в ТикТок-аккаунте Полянского

Пскович чемпион России по паркуру Владимир Полянский совсем недавно стал популярным благодаря безбашенным видеороликам в соцсетях. Пару дней назад блогер записал видео с самой популярной девушкой русского YouTube Марьяной Ро. Ролик увидели более 15-ти тысяч человек, но это только начало.

«Тик-Ток»-аккаунт Полянского за небольшой промежуток времени заработал подписчиков больше, чем у Анастасии Ивлеевой, Билана или группы Little Big. А его новая напарница уже знакома уже чуть ли не каждому пользователю интернета.

Скриншот с ролика в ТикТок-аккаунте Полянского

Марьяна Ро, а в жизни Марьяна Рожкова, имеет многомиллионную публику. В 2017 году даже была признана самым богатым блогером. А сегодня она является лидером среди девушек русского YouTube.

Молодые люди записали два видео. В каждом из них Полянский делает то, что умеет лучше всего - трюки. В одном из них молодой человек эффектно подаёт прогуливающийся девушке зонтик. Как он добился видео с такой популярной блогершей - остаётся загадкой.