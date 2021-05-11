Теракт в школе Казани 11 мая 2021: 11 человек погибло и 32 пострадали

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Сегодня, 11 мая, двое неизвестных с огнестрельным оружием напали на гимназию в Казани. Восемь школьников и один педагог погибли, 16 человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Неизвестные проникли в школу через главный вход и открыли огонь. Очевидцы сообщали, что во время стрельбы в школе прогремел взрыв. Одного стрелявшего задержали, им оказался 19-летний Ильназ Галявиев.

Задержанный преступник Ильназ Галявиев

Второй некоторое время держал в заложниках школьников на четвертом этаже. В ходе задержания он скончался. По некоторым данным, преступнику было 20 лет. Перед нападением он завёл telegram-канал и выложил несколько постов о планировавшемся.

Скончавшийся во время задержания преступник

В Казане задержан и предполагаемый пособник молодых людей. Им оказался некий 41-летний Мухамедшин Рамиль.

На месте теракта работала 21 бригада Скорой помощи. Медикам удалось сохранить жизнь ребенку с пулевыми ранениями в груди и ЗЧМТ, когда у него остановилось сердце.

Также к месту трагедии прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.