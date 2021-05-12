У Рижской гостиницы в Пскове начали посадку тюльпанов

. Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

В Пскове начали высаживать тюльпаны у Рижской гостиницы, об этом сообщил корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Привезли цветки аккуратно переставленными в контейнеры вместе с дерном, в котором росли. Перед посадкой место на клумбе взрыхлили культиватором. По одному цветку работники аккуратно высаживают растения в землю на определенном расстоянии друг от друга.

. Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

По словам цветоводов, работающих на высадке, тюльпаны приехали практически открытые, поэтому совсем скоро они порадуют псковичей и гостей города яркими красками.

В пресс-службе администрации города рассказали, что к лету город расцветёт 130-ю тысячами цветов.