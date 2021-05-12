Пелагея приедет на празднование 1000-летия Усвят

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Заслуженная артистка РФ, певица Пелагея посетит Псковскую область в день празднования 1000-летия Усвят и выступит хедлайнером мероприятия. Об этом на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ сообщила руководитель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Приезд именно Пелагеи к этой дате совершенно не случаен. Для празднования юбилея Усвят будет проведен фестиваль имени Ольги Сергеевой. А Пелагея называет себя ученицей этой известной исполнительницы. Народницу Ольгу Сергееву знал даже кинорежиссер Андрей Тарковский и в одном из интервью назвал певицу «знаком русского».

Празднование 1000-летия со дня первого упоминания посёлка Усвяты в летописи состоится в два дня: 31 июля и 1 августа. Праздник планируется провести большой программой, где найдется развлечения не только для детей, но и для взрослых. К примеру, в рамках фестиваля состоится проведение исторической реконструкции.