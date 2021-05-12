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Общество12 мая 2021 14:43

Бесплатную краеведческую экскурсию проведут псковичам 14 мая

Источник:kp.ru
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В пятницу, 14 мая, Псковский городской молодёжный центр проведет краеведческую экскурсию «Женское лицо Пскова» для всех желающих.

Маршрут протянется от Детского парка до здания ЗАГСа, рассказывают в Молодёжном центре. Участникам расскажут об истории женщин, которые в разное время оказывали влияние на Псков.

Проведет экскурсию по городу начальник отдела досуга Молодёжного центра Марина Костюк. Для того чтобы стать слушателем, необходимо записаться в личных сообщениях официальной группы Молодёжного центра «ВКонтакте».

Начнется мероприятие в 18:30 у памятника княгине Ольге в Детском парке.