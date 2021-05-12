Самый жаркий день весны ожидается через неделю в Псковской области

.

Самый жаркий день весны в Псковской области ожидается синоптиками 19 мая, сообщила руководитель псковского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, пишет «Псковская правда».

По словам специалиста, температура воздуха 19 мая может подняться до 28 градусов. Возможны и грозы. Такая погода продержится два дня. В среднем дневные температуры будут держаться от 17 до 22 градусов. В отдельные дни 25-28 градусов.

«После 20 числа характер погоды немного поменяется. Вот то, что мы будем отмечать сейчас – это превышение над майской нормой. После 20 мая погода на территории Псковской области будет больше соответствовать майской», - отметила Тала Нещадимова.

После 20 мая дневные темтемпературы будут держаться в районе 20-ти градусов. Ночью - 5-10 градусов. Начнутся кратковременные дожди.