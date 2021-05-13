Малярные работы начались в арке на Советской в Пскове

Фотография Ольги Чернышевой

Сегодня,13 мая, стартовали малярные работы в излюбленном вандалами месте – арке на Советской в Пскове. Об этом сообщил корреспондент «Комсомольской правды».

Фотография Ольги Чернышевой

Работы по покраске стен начались с черной двери и плавно перешла на стены с надписями. Исходя из слов маляра, можно сделать вывод о том, что закрашивать стены от вандалов сегодня не планировалось. Однако мужчина отметил, что, глядя на граффити, мысль закрасить их появляется сама собой.

Фотография Ольги Чернышевой

В последние два месяца псковичи жаловались на оскорбительные надписи в адрес Путина и акты вандализма в арке.