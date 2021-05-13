32 новых случая заражения коронавирусом выявлены в Псковской области

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За прошедшие сутки в Псковской области коронавирусом заразились еще 32 человека. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Общее количество заболевших новой коронавирусной инфекцией достигло отметки в 36 974 человека. Из них 29 686 жителей Псковской области выписались из медучреждений в связи с излечением от коронавируса. За прошедшие сутки выздоровели 205 человек.

С начала пандемии 362 899 жителей региона сделали тест на COVID-19. За прошедшие сутки было проведено 1215 исследований.

«Почти 50 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса, из них 38,7 тысяч полностью завершили вакцинацию», – сообщил Михаил Ведерников.