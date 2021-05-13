В Старом Изборске разбирают часовню на Словенских ключах

Фото из Instagram-аккаунта gidvpskove

«Шумели-шумели, ругались-ругались и вот - ее разбирают» - псковская гид Наталья Григорова стала свидетелем сноса новой часовни-купели, установленной братом одной из погибших паломников в ДТП 7 июля 2021 года. Автобус из Великих Лук перевернулся в в Черниговской области на Украине. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

«Тут у нас такая неприятность произошла... Установили часовню-купель на Словенских ключах в том месте, где она быть не должна» - рассказала своим подписчиками Наталья Григорова.

В Музее-заповеднике «Изборск» «Комсомольской правде в Пскове» сообщили, что в данный момент работы по сносу объекта находятся на завершающей стадии.