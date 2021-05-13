Новую цену газового баллона назвали в Псковской области

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Газоснабжающие организации«Псковтрансгаз» и «Союз» отчитались о подготовке к обновлению цен на сжиженный газ в баллонах. О новой цене баллонов с газом для жителей Псковской области рассказал вице-губернатор Василий Осипов на рабочей встрече с Михаилом Ведерниковым сегодня, 13 мая.

В этом году ожидается снижение тарифов на стоимость баллона с доставкой. Это стало возможным благодаря изменениям в Методических указаниях по регулированию розничных цен. Таким образом стоимость баллона с газом будет иметь розничную стоимость в 875 рублей для пользователей «Псковтрансгаз», а газ от «Союза» будет стоить меньше – 817 рублей.

Разницу между экономически обоснованной ценой и той, что заплатят за газ жители региона организациями возместит областной бюджет. Глава региона поручил проследить за снижением цены и его соблюдением в регионе.