Псковичка Юлия Пересильд полетит в космос

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По результатом медицинского и творческого испытания, актриса театра и кино, уроженка Псковской области Юлия Пересильд рекомендована к участию в основном экипаже космического полета в рамках съемки фильма с рабочим названием «Вызов». Об этом сообщила «Псковская правда» со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

Экспедиция отправится с космодрома Байконур 5 октября 2021 года на корабле «Союз МС-19» в составе основного экипаже в числе Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Также будет подготовлен и дублирующий экипаж – Алена Мордовина и Алексей Дудин.

Все одобренные кандидатуры пройдут специальную подготовку к космическому полету не позднее 1 июня. По плану – испытания на центрифуге, вибростенде, ознакомительные полеты на самолете в условиях невесомости и парашютная подготовка.

Подготовка экипажа будет освещаться в эфире Первого канала. Съемки нового фильма являются проектом Госкорпорации «Роскосмос», Первого канала и студии Yellow, Black and White.