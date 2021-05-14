18 мая Псковский музей-заповедник проведет День открытых дверей

Псковский музей-заповедник проведет День открытых дверей 18 мая

Во вторник, 18 мая, псковичи и гости города смогут записаться на бесплатные экскурсии по объектам Псковского музея-заповедника. Об этом сообщили в официальном сообщества музея «ВКонтакте».

В рамках Дня открытых дверей, музейный комплекс предлагает экскурсии: в главное здание Псковского музея-заповедника, в музей-квартиру Ю.П. Спегальского, в Варлаамовскую башню, в Псковское Фондохранилище, в Псковский Кремль и в Двор Постникова.

Вход во все объекты Псковского музея-заповедника 18 мая будет бесплатным. Однако для этого необходимо предварительно записаться по номеру телефона +7 (8112) 66-33-11. Экскурсии будут проводиться для групп до 25 человек.

Кроме того, в музее сообщили, что 19 мая состоится День открытых дверей во Дворе Постникова.

С более подробным расписанием экскурсионной программы можно ознакомиться по ссылке.