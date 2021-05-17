После смерти пациентов молодые псковские врачи обращаются к психологам

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Молодым специалистам после смерти пациентов приходится обращаться к психологам, рассказала главный врач Псковской инфекционной больницы, главный внештатный пульмонолог Псковской области Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Статистика смертности пациентов от коронавируса в нашем регионе ниже общероссийских показателей. «Это даётся с трудом. Каждая потеря - неблагополучный опыт и катастрофа, трагедия. У нас нет обыденности, многие молодые специалисты впервые столкнулись со смертью. С такими врачами работают психологи», - рассказала Анастасия Повторейко.

На данный момент в Псковской инфекционной больнице и филиале в Великих Луках имеется 576 коек. Из них занято 423 койки. «В основном у нас лежат больные с тяжёлыми формами заболевания и сопутствующими патологиями в виде инсультов, сахарного диабета», - уточнила главврач.