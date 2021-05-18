В новом парке на Труда псковичи нашли кусты опасного борщевика

Фото: Алёны Сотниковой

Псковичка заметила в недавно засаженном газоном парке на улице Труда кусты борщевика. Алёна Сотникова попросила обратить внимание губернатора Псковской области на ядовитое растение. Свое обращение она опубликовала на официальном сайте главы региона.

По словам псковички, кусты борщевика сильно распространилось по парку и в скором времени могут завладеть им полностью.

«Не знаю, завезли ли его с новой землей во время реконструкции или он появился по каким-то другим причинам, но его много, и растет он по всему парку, что грозит, как вы понимаете, большими проблемами. Сейчас кусты небольшие, есть шанс избавиться. Мы могли бы попробовать вырвать их сами, но не уверена, что у нас есть полномочия на такие действия», - написано в обращении.

По наблюдениям псковички, парк на труда после реконструкции облюбовали местные жители и часто отдыхают в этих местах.

До обращения женщины было известно, что благоустроенную территорию в рамках проекта «Городская среда» – парк на улице Труда не приняли в эксплуатацию после визита приёмочной комиссии. Подрядчик обязали устранить недостатки до 31 мая.