СК проведет проверку после госпитализации 4-х детей с физкультуры в Великих Луках

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Четверо школьников после физкультуры увезли на «Скорой» в Великих Луках. По словам главного санитарного врача Псковской области Александра Седунова, их самочувствие не было связано с отравлением, пишет ПАИ.

«У детей был урок физкультуры на улице – это был третий урок, но, так как первых двух занятий не было, дети пришли к третьему, - рассказал Александр Седунов. - Это был обычный тренировочный урок, но после него четверо детей почувствовали недомогание, пожаловались на головокружение и слабость».

По словам Александра Седунова, администрация школы не стала рисковать здоровьем детей и вызвала скорую помощь. Детей увезли в больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

«С детьми находится классный руководитель. Говорить о причинах, почему дети почувствовали себя плохо, можно только после тщательного изучения всех медицинских анализов и проведения соответствующих проверок. Но никаких факторов отравления нет», - заключил Александр Седунов.

По факту госпитализации несовершеннолетних детей в школу направлена следственно-оперативная группа. Ее координирует руководство управления.