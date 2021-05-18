Пскович спас застрявшего в котловане бобренка

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На пересечении улиц Александра Невского и Леона Поземского в яме застрял бобрёнок. О помощи в спасении животного бросили клич зоозащитники приюта для бездомных животных «Лесопилка».

«Маленький бобр, видимо из-за огромного количества воды, заблудился и попал в котлован. Ему не выбраться никаким образом. Глубина котлована 1,5 метра. Бобр - небольшой подросток, ребенок ещё. Если мы, Люди, ему не поможем, не придумаем, как сделать удобный выход из этого котлована - маленькое, дикое, но уже городское животное погибнет», — обратились к псковичам сотрудники приюта.

На просьбу отреагировал пскович Василий. Он помог отловить бобренка сачком, бережно вытащил животное и отпустил в природу. Видео спасения смотрите на сайте ПАИ.