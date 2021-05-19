Более четверти нормы осадков сегодня может обрушиться в Псковской области

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Сегодня, 19 мая, синоптики ожидают выпадение более четверти месячной нормы осадков на западную часть России, в том числе и Псковскую область. О грозах со шквалами и ливни сообщил центр «Фобос».

Псковская область попала в список мест, где пройдут наиболее интенсивные осадки. Таким образом в регионе ожидается более 1/4 месячной нормы дождя. Также пострадают жители на Дону и Кубани.

По мнению специалистов, ливни были вызваны многодневной жарой, которая держалась в регионе: «Когда холодный воздух соприкасается с более горячим, тёплые воздушные массы начинают подниматься вверх. Образуются восходящие воздушные потоки, и это приводит к формированию облаков».

После ливней к выходным в регион придет прохладный фронт из акватории Северной Атлантики.