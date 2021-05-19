Краснокнижный лебедь из Литвы решил переселиться в Псковскую область

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Лебедь вида кликун по имени Мартин решил самостоятельно переселиться в Псковскую область. Птицу обнаружили в районе гдовского села Ямм и забрали в питомник «Птичий дворик», сообщил ГТРК «Псков».

Владелиц питомника Геннадий Мельниченко увидел на лапе Мартина бирку, по номеру стало известно, что птица обитала в одном из литовских зоопарков. Таким образом он стал единственным лебедем-кликуном в зооприютах Псковщины.

Лебеди такой породы по натуре тихие, но только заприметив своего нового товарища Геннадия, Мартин начинает активно «разговаривать». Кстати, прожил Мартин в приюте довольно долго - уже пошел 2-й год. Его старались никому не показывать, пока не удавалось выяснить его судьбу.

«Позвонили туда [в Литву], сказали так и так. Они говорят: «Ну что, появился он у вас, пускай и живет. Как мы можем его вернуть. Он прилетел по воздушной территории. Нигде погранзону не проходил, нет отметки о прохождении границы, пускай живёт», - поделился Геннадий Мельниченко.

Этой весной Мартину будут искать пару. Он вообще оказался очень общительным и любознательным. Мартин уже перезнакомился со всеми обитателям дворика, в котором одних только птиц несколько сотен.