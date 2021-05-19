Псковичам предлагают принять участие в праймериз «Единой России»

Инфографика о том, как проголосовать на праймериз «Единой России»

Жители Псковской области смогут принять участие в праймериз «Единой России», которые пойдут по всей страны с 24 по 30 мая. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в Медиацентре ПАИ сегодня, 19 мая.

Александр Козловский отметил, что на сегодняшний день псковичи могут это сделать двумя способами: через портал pg.er.ru с 24 по 30 мая, а также проголосовав 30 мая на участках, список которых будет опубликован на сайте «Единой России».

Он также подчеркнул, что в настоящий момент уже 108 кандидатов зарегистрировались на праймериз «Единой России» в Псковской области. Предварительные итоги голосования будут подведены 1 июня, а списки кандидатов утвердят на съезде.

О том, как проголосовать на праймерз через сайт pg.er.ru, читайте в специальной инфографике «Единой России».