Назначен новый руководитель комитета по образованию Псковской области

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Михаил Ведерников сообщил о новом руководителе комитета по образованию Псковской области. Представил псковичам новую кандидатуру глава региона на своей странице в Instagram.

Должность руководителя комитета по образованию займет Андрей Ерамков. До этого он занимал должность директора школы №1362 в Москве. Его кандидатуру согласовал министр просвещения Сергей Кравцов.

Михаил Ведерников провел с Андреем Ермаковым рабочую встречу, где обсудил задачи план работы на ближайшую перспективу. По словам губернатора, сфера образования в нашем регионе нуждается в активном и инициативном руководителе. В задачи нового руководителя комитета по образованию войдет цель – оперативно внедрить передовые практики.

Прежний руководитель Александр Седунов освобождён от занимаемой должности по собственному желанию.