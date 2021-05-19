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Детский комитет. Советы нашим родителям19 мая 2021 14:44

До 80 детей с укусами клещей привозят за смену в псковскую детскую областную больницу

Источник:kp.ru
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В приёмный покой Псковской детской областной клинической больницы только за одну смену доставляют до 80-ти детей с укусами клещей, пишет ПАИ со ссылкой на травматолога, заведующего псковским отделением спортивной медицины Евгения Васильева.

По его словам, манипуляции по извлечению клеща из тела человека длятся не больше минуты. После этого клещ помещается в пробирку и отправляется для исследования в лабораторию.

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