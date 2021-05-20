Два очага COVID-19 «полыхают» в Псковской области

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В Псковской области 20 мая 2021 года выявлены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, по-прежнему в регионе существуют действующие очаги коронавируса. Но вых очагов не выявлено, сообщил в своём Instagram-аккаунте глава региона Михаил Ведерников.

Под контролем Роспотребнадзора в Псковской области остаются два очага инфекции: в офтальмологическом отделении Псковской областной клинической больнице и Псковском государственном университете (Подробности).

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