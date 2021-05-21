Последние звонки прошли в 97 школах Псковской области

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Сегодня, 21 мая, в школах Псковской области началась пора Последних звонков. Всего 97 общеобразовательных учреждений провели торжественные мероприятия по этому случаю в 23-х муниципалитетах. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе комитета по образованию Псковской области.

Сегодня в Псковской области основной день, когда в школах прозвучали Последние звонки. Среди 97 общеобразовательных учреждений, мероприятия по поводу окончания учащимися 9-х классов прошли в 11-ти школах Пскова и в 4-х – Великих Лук.

На праздник в этом году пускали не всех. Родители и близкие родственники могли пройти бесплатный ПЦР-тест в псковской поликлинике. Такой возможностью воспользовались порядка 1,8 тысяч человек. Положительные ответы были единичны.

Также мероприятия в честь дачи Последнего звонка в школах еще состоятся 22, 24, 25, 26 и 28 мая. Напомним, в эти дни в некоторых районах Псковской области действует запрет на продажу алкогольной продукции.