В Пскове изменились маршруты нескольких автобусов

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Сегодня, 22 мая, в 6:00 закрылся для ремонта Троицкий мост и участок улицы Леона Поземского. В связи с этим изменяются и маршруты некоторых городских автобусов, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Маршрут автобуса № 1: стартует от вокзала по улицам Вокзальной, Гагарина, Октябрьскому проспекту, улицам Кузнецкой, Инженерной, Алтаева, Новосёлов, Звёздной, проспекту Энтузиастов, улице Ипподромной с выездом на улицу Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Маршрут автобуса № 11 от вокзала поедут по улицам Яна Фабрициуса, Гражданской, Октябрьскому проспекту, улицам Кузнецкой, Инженерной, Алтаева, на архив, по улицам Звёздной, Труда, Текстильной, Алтаева и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Маршрут автобуса № 25 с остановки «ул. Рокоссовского» следуют через мост Александра Невского (с обязательной остановкой «ул. Коммунальная») по улице Чудской, далее по улицам Леона Поземского, Ипподромной, проспекту Энтузиастов на архив и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Маршрут автобуса № 30 с остановки «ул. Рокоссовского» следуют через мост Александра Невского (с обязательной остановкой «ул. Коммунальная») по улице Чудской, далее по улицам Леона Поземского, Ипподромной, проспекту Энтузиастов, улице Труда и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Маршрут автобусов № 118, 114, 121, 124, 124А, 138 поедут через мост Александра Невского и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками (с обязательной остановкой «ул. Коммунальная»).

Маршрут автобуса № 138 от садов на 20:10 на Рокоссовского следует через мост Александра Невского.

Маршрут автобусов № 136, 137 от улицы Текстильной поедут по улицам Звёздной, Труда, Текстильной, Инженерной, Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками (ост. «12 школа» - отменяется).

Маршрут автобусов № 119, 132, 139, 150, 151, 163, 164 от улицы Текстильной следуют через улицу Звёздную по улицам Труда, Текстильной, Инженерной, Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками (ост. «12 школа» и «Детский парк» - отменяются).

Маршрут автобусов № 113, 127, 142 с остановки «ул. Рокоссовского» поедут через мост Александра Невского (с обязательной остановкой «ул. Коммунальная») далее по улице Ижорского Батальона с выездом на остановку «Северная» и далее по маршруту.

Маршрут автобусов № 109, 213, 214 от автовокзала следуют по улицам Вокзальной, Гагарина, Октябрьскому проспекту, улицам Кузнецкой, Инженерной, Алтаева, Новосёлов, Звёздной, проспекту Энтузиастов, улице Ипподромной с выездом на улицу Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Маршрут автобуса № 122 рейсами от Текстильной на 7:30 и 9:45 поедет с улицы Звёздной по улицам Труда, Текстильной, Инженерной, Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками (ост. «12 школа» - отменяется).

Маршрут № 22 сегодня, 22 мая, не действует.