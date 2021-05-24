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Общество24 мая 2021 10:46

Синоптики прогнозируют улучшение погоды на Северо-Западе к концу недели

Источник:kp.ru
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По прогнозам синоптиков, эта неделя вновь будет дождливой и прохладной, однако вконце псковичей ожидает потепление. Об этом сообщает центр «Фобос».

Уже 27 и 28 мая ливни будут очень редкими и затронут лишь некоторые районы. В это время столбик термометра наконец сможет подняться и задержаться на отметке +17…+22 градусов.

Однако в некоторых регионах уже в ближайшее время прогнозируется улучшение среднесуточной температуры на пять и более градусов.

При этом в Псковской области сегодня вновь дожди. (Подробнее)